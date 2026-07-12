Водителям назвали визуальные признаки некачественного бензина

Автоэксперт Плетнев: Качественное топливо прозрачное и имеет бледно-желтоватый оттенок

Существует ряд характерных признаков, которые с высокой долей вероятности указывают на низкое качество топлива. Прежде всего следует обратить внимание на цвет и прозрачность, рассказал «Ленте.ру» директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев.

«Качественное топливо обычно прозрачно и имеет бледно-желтоватый оттенок. Мутный бензин с желтоватым или серым отливом часто свидетельствует о наличии воды или посторонних элементов. Темный или коричневый цвет также является тревожным сигналом. При осмотре в прозрачной емкости на дне может обнаруживаться осадок или пленка на поверхности», — отметил Плетнев

Другим важным критерием является запах топлива. По словам эксперта, хороший бензин обладает резким, но чистым характерным ароматом. Если от него исходит кислый, затхлый запах или он напоминает лак или растворитель, это говорит о присутствии нежелательных примесей.

«Существует простой способ проверки с использованием белой бумаги или салфетки. Достаточно капнуть немного топлива на поверхность и дождаться испарения. Качественный бензин уйдет без следа, оставив лишь слабый запах. Если после испарения остается жирное пятно, это говорит о наличии маслянистых примесей», — пояснил Плетнев.

Кроме того, стоит учитывать, что некоторые признаки того, что топливо некачественное, невозможно выявить визуально, предупредил эксперт. Так, повышенное содержание серы, например, не определяется ни по цвету, ни по запаху — для этого требуется лабораторный анализ.

«Поэтому наиболее надежным способом оценки остается изучение паспорта качества в уголке потребителя на автозаправочной станции. В этом документе указана массовая доля серы, объемная доля ароматических углеводородов и наличие присадок», — подчеркнул Плетнев.

Визуальная оценка не заменяет полноценной проверки. Разумный подход сочетает внешний осмотр, бумажный тест и изучение сопроводительных документов. Это минимизирует риск приобретения топлива, которое может навредить двигателю и топливной системе, добавил эксперт.

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