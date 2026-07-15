Желание помочь российской контрразведке обернулось для подростка встречей с силовиками

В Ленобласти подросток сжег автомобиль ГИБДД по указке лже-сотрудников ФСБ

В Ленинградской области полиция задержала 16-летнего местного жителя по подозрению в поджоге служебного автомобиля Госавтоинспекции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел 13 июля на территории УМВД по Всеволожскому району в переулке Вахрушева — машина выгорела полностью. По предварительным данным, юноша перелез через забор, облил автомобиль горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Как выяснили оперативники, подросток стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные, представляясь сотрудниками ФСБ, запугали несовершеннолетнего. Они убедили юношу, что он помогает контрразведке и «выручает» семью, и заставили отправиться к зданию районной полиции для совершения поджога.

Ранее в Иркутске осудили подростка за ложное сообщение в полицию.