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11:25, 15 июля 2026Силовые структуры

Российский подросток выслушал приговор за «сваттинг»

В Иркутске осудили подростка за ложное сообщение в полицию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутске осудили подростка за ложное сообщение в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Как установил суд, 17-летний местный житель 1 января 2024 года в одном из мессенджеров создал профиль под псевдонимом и привязал его к номеру для осуществления «сваттинга». Это направление заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах, дестабилизации деятельности органов власти с указанием данных различных людей.

20 января 2024 года он, выполняя поступивший заказ на «сваттинг» произвел звонок в дежурную часть в Рязанской области, чтобы предоставить заведомо ложную информацию о теракте в административном здании. Сотрудники полиции обыскали указанный объект. Взрывоопасных устройств обнаружено не было.

Суд приговорил его к трем годам и пяти дням лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что двое российских подростков попали под следствие за ложное сообщение в полицию.

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