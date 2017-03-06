Нурмагомедов извинился за срыв боя с Фергюсоном

Российский боец Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками и Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) за срыв боя с американцем Тони Фергюсоном. Почувствовавший недомогание перед взвешиванием спортсмен обратился к подписчиками в Instagram.

«Что бы ты ни делал или кем бы ты ни был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее», — написал 28-летний боец.

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Шоу UFC 209 состоялось в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта. Нурмагомедов и Фергюсон должны были поспорить за титул временного чемпиона UFC в легком весе, но бой сорвался из-за госпитализации россиянина перед взвешиванием. Причиной стала усиленная сгонка веса, в результате чего спортсмен почувствовал недомогание.

Нурмагомедов лишился 500 тысяч долларов гонорара. Руководство UFC вынесет решение о его будущем в организации в ближайшее время.

