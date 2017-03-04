Кадыров поддержал Нурмагомедова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил поддержку бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову, поединок которого с Тони Фергюсоном был отменен из-за проблем со здоровьем у россиянина. Кадыров опубликовал сообщение на своей странице в Instagram.

«Знаю, что ты очень сильно переживаешь, а мы переживаем в сто раз сильнее тебя. Но мы и миллионы твоих поклонников во всем мире также знаем, что ты настоящий боец, воин, сильный, волевой, безгранично храбрый и мужественный джигит. Ты никогда и ни перед кем не склонил голову, ни разу не проигрывал, побеждал убедительно, красиво, достойно. Дорогой брат, держись, не переживай, помни, что лучшие бои, лучшие высоты ещё впереди!» — написал Кадыров.

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Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.

3 марта появилась информация о госпитализации 28-летнего россиянина из-за усиленной сгонки веса. Поединок был отменен. Нурмагомедова выписали из больницы, его жизни и здоровью ничто не угрожает.