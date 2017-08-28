Цирк уехал, чемпион остался

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Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Фото: Christian Petersen / Getty Images

После боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером прошло уже трое суток, но разговоры о нем утихнут еще нескоро. Ирландец проиграл без особых шансов, однако, в отличие от соперника, заканчивать карьеру не собирается. Что ждет одного из самых узнаваемых и успешных бойцов планеты — в материале «Ленты.ру».

Было круто, но больше не надо

В бою с Мэйуэзером Конор выглядел чертовски хорошо. Такое мнение выразил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. «Я очень горд за Макгрегора. Мне говорили, что он ни разу не попадет по Мэйуэзеру, но Конор показал себя прекрасно. Я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его работа. Он боец ММА. Как только он будет готов вернуться, даст мне знать. Это было особенное и уникальное событие, но я не хочу его повторять», — признался босс ирландца.

Действительно, для дебютанта Конор боксировал вполне сносно, а первые три раунда даже хорошо. На стартовых минутах боя он превосходил Мэйуэзера по всем статьям, чем заставил понервничать поклонников бокса и персональных фанатов американца. Заключительные же раунды не впечатлили никого, включая самого Флойда. Он заочно согласился с Уайтом и призвал ирландца вернуться к своим корням. «Макгрегор — адский боец. Я хочу, чтобы он продолжал выступать в UFC, делать то, что у него лучше всего получается. Мне уже 40 лет, и я не боксировал почти 800 дней. Другие боксеры — эти молодые львы, они выбрасывают намного больше комбинаций, чем я. Молодые парни остановят его гораздо раньше», — заявил Мэйуэзер.

Сам Конор своего возвращения в бокс не исключает, хотя и сообщил сразу после боя, что вновь приступает к тренировкам по ММА. «Я опять займусь джиу-джитсу, борьбой, буду отрабатывать удары ногами. Посмотрим, что будет дальше. Я молод, свеж и открыт ко всем вариантам», — сказал он.

Ясно одно: если Конор снова пожелает боксировать, желающих разделить с ним ринг найдется очень много. Кто же откажется от таких денег при почти полном отсутствии риска быть избитым? Американскому зрителю мог бы быть интересен бой Макгрегора с мексиканцем Саулем Альваресом, безумно популярным в США. Сауль дерется в том же весе, в котором Конор владеет чемпионским поясом UFC — 72 килограмма. В случае победы над Головкиным мексиканцу будет не так просто найти достойного и денежного соперника в боксе, и он в вполне может обратить свой взор на Макгрегора. Тогда, правда, его промоутеру Оскару де ла Хойе придется объясниться за слова о том, что Конор и Флойд опозорили бокс. Бой Макгрегора и Альвареса был бы всем хорош, за исключением того, что шансов у ирландца никаких. Сауль — один из тех молодых безжалостных львов, о которых говорил Мэйуэзер.

В Великобритании для Макгрегора также есть один неплохой вариант. Уроженец Болтона с пакистанскими корнями Амир Хан уже заявлял о желании встретиться с Конором на ринге. Этот бой вполне мог бы собрать «Уэмбли» и был бы куда менее предсказуемым. Хан — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, он очень быстр, но у него есть гигантский недостаток — «стеклянный подбородок». Если Конор донесет до челюсти Амира хотя бы такой же апперкот, что прошел у него в первом раунде боя с Флойдом, Хан вполне может свалиться без сознания.

Но честно говоря, вероятность возвращения Макгрегора на ринг крайне мала. Он — умный парень и наверняка понимает, что для успехов в боксе ему нужно слишком во многом прибавлять. В первую очередь — в выносливости и оборонительных навыках. А вновь играть на чужом поле по непривычным правилам в ранге безоговорочного аутсайдера человек с амбициями Конора вряд ли станет.

Дом, милый дом

Действительно, возвращение Макгрегора в UFC выглядит предпочтительнее для продолжения успешной спортивной карьеры. Ирландец уже покорил два дивизиона сильнейшей бойцовской организации планеты (хотя экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос с этим утверждением до сих пор не согласен), но это не значит, что ему не найдется достойного противника. Уайт и компания об этом позаботятся.

Почти сразу после поражения от Мэйуэзера менеджер ирландца Ауди Аттар поспешил успокоить поклонников короля ММА, заявив, что Конор возвращается в UFC. Более того, были названы возможные соперники Макгрегора.

«Конор хочет завершить трилогию с Нейтом Диазом. Также есть Хабиб Нурмагомедов, бросающий ему вызов, нельзя забывать про Тони Фергюсона и Кевина Ли, которые проведут бой за временный пояс UFC в легком весе. Есть еще вариант провести бой с действующим чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем. Словом, выбор есть», — отметил Аттар.

Сообщалось, что возвращение Макгрегора в UFC может состояться уже в декабре, но атлетическая комиссия штата Невада рассудила иначе. Тяжелые удары Мэйуэзера, достигшие цели в поздних раундах боя века, не могли пройти бесследно — врачи отстранили Конора от поединков на два месяца. До 26 октября ему запрещено участвовать в боях, до 11 октября — тренироваться с полным контактом. Это значит, что в 2017 году Макгрегора в октагоне ждать не стоит.

Среди возможных соперников ирландца, перечисленных менеджером, наибольший интерес вызвал бы бой с Нурмагомедовым. Хабиб давно ищет встречи с Конором, но вряд ли получит шанс в ближайшей перспективе — у боссов UFC наверняка остался неприятный осадок после отмены поединка россиянина с Фергюсоном. Хабиб так увлекся сгонкой веса, что угодил в больницу.

К тому же Уайт вряд ли захочет ставить под удар Макгрегора в первом же бою после возвращения в UFC. А вероятность того, что Нурмагомедов сотворит один из самых громких апсетов в истории современного ММА, достаточно высока. И руководство промоушена понимает это не хуже фанатов.

Гораздо более реальны шансы на встречу с Макгрегором у Фергюсона и Ли. Эта парочка проведет бой за титул временного чемпиона в легком весе. Триумфатору этой схватки логично было бы предоставить возможность помериться силами с лучшим.

Сложно сказать, захочет ли Макгрегор возвращаться в полулегкий дивизион для встречи с нынешним чемпионом — Максом Холлоуэем. Ирландец уже однажды его побеждал — в августе 2013-го единогласным решением судей. Из числа других соперников, павших от руки Конора, больше всех заслуживает второго шанса бразилец Жозе Альдо. Молниеносный нокаут в титульном поединке в декабре 2015 года вознес Макгрегора до небес, а Альдо, напротив, отправил в небытие.

Если же Уайт вновь пойдет на поводу у Конора, мы с большой вероятностью увидим третью серию противостояния с Диасом. Именно эта встреча сулит ирландцу наибольшую финансовую выгоду. Да и болельщики вряд ли откажутся узнать, кто же сильнее — звездный Макгрегор или наглый Диас. Только на этот раз Конору нужно во что бы то ни стало нокаутировать оппонента и расставить все точки над «i».

Какое бы продолжение карьеры ни выбрал Конор, он останется в плюсе. Бои с его участием автоматически получат приставку «супер», а гонорары соперника возрастут на порядок. Соответственно, отбоя от желающих свергнуть его с трона в ближайшие несколько лет точно не будет. Удастся ли это кому-то — вот в чем вопрос. Нокаут Мэйуэзера в показательном выступлении ответа на него не дал, посмотрим, какие козыри есть в запасе у остальных претендентов.

Ринат Салахетдинов
Михаил Потапов

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