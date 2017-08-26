Оскар де ла Хойя обвинил Макгрегора и Мэйуэзера в неуважении к боксу

Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя, возглавляющий промоутерскую компанию Golden Boys, в своем Twitter высказался об отношении к поединку между американцем Флойдом Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором.

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«К черту Мэйуэзера и Макгрегора. Вы оба не уважаете бокс», — написал спортсмен. При этом он оставил хештег, посвященный бою казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок состоится 16 сентября.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

40-летний американец победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего заявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.