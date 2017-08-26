Названа сумма гарантированного гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальные гонорары американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок в Лас-Вегасе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Yahoo Маркус Вандерберг.

Мэйуэзер заработает 100 миллионов долларов, Макгрегор — 30 миллионов. Эта сумма гарантированная, спортсмены получат ее независимо от результата поединка. Сюда не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего гонорар может быть увеличен в несколько раз.

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Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего заявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.