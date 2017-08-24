Макгрегор пообещал «размазать» Мэйуэзера в первом раунде

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил что планирует нокаутировать в первом раунде американского боксера Флойда Мэйуэзера. Об этом сообщает Express.co.uk.

«Доволен тем, как прошла подготовка к бою. Готов к 12-ти раундам, но у меня есть силы закончить поединок в первом. Я его размажу. Не важно, будет ли он держать руки вверху или внизу — я пробью все, что окажется на моем пути», — заявил ирландец.

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Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 встречи в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.