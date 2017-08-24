Спорт
 

Макгрегор пообещал «размазать» Мэйуэзера в первом раунде

Перейти в «Мою Ленту»
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил что планирует нокаутировать в первом раунде американского боксера Флойда Мэйуэзера. Об этом сообщает Express.co.uk.

«Доволен тем, как прошла подготовка к бою. Готов к 12-ти раундам, но у меня есть силы закончить поединок в первом. Я его размажу. Не важно, будет ли он держать руки вверху или внизу — я пробью все, что окажется на моем пути», — заявил ирландец.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер победил во всех 49 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего объявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 встречи в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
McGregor Mayweather: Conor McGregor predicts first round knockout against Floyd Mayweather
Опубликовано видео с поясом для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор
Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором
Последние новости
СМИ рассказали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Пенсионерка нашла мумифицированное тело сестры в квартире на юге Москвы  
Макгрегор пообещал «размазать» Мэйуэзера в первом раунде
На Итурупе погиб солдат-контрактник
Реклама Kit Kat от кашля насторожила пользователей сети
Опубликовано видео с поясом для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор
СМИ узнали о планах США ограничить выдачу виз гражданам четырех государств
Другие материалы рубрики
Спорт00:0323 августа
Видео убийства Андрея Драчева

«Да мы и не таких ломали»

Кто и за что убивает спортсменов
07:34Сегодня

Опубликовано видео с поясом для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор

15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

21:4223 августа

Опубликовано фото платья Шараповой на US Open

Спорт00:0219 августа

Лысый из «Реала»

Сперва Зидан порвал брюки, а потом — футбольную Европу
23:3823 августа

ЦСКА вышел в Лигу чемпионов

19:1323 августа

Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором

20:2923 августа

«Зенит» объявил о проведении рэп-баттла на стадионе «Крестовский»

Спорт00:3311 августа

Любо-дорого смотреть

Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
22:4411 августа

Российская прыгунья Клишина выиграла серебро на чемпионате мира

17:3223 августа

Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика

18:1123 августа

Шнуров сочинил стихотворение про портящих стадион «Зенита» бакланов

Россия
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Первый после папы
Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
Более 150 строений в Волгоградской области уничтожено огнем
РПЦ выступила против постройки дома в Хабаровске ради красивого вида на храм
Иностранным гостям Фестиваля молодежи открыли доступ к российской глубинке
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Японских школьников побоялись отправлять на Гуам после угроз КНДР
СМИ узнали о планах США ограничить выдачу виз гражданам четырех государств
Главу минфина США заподозрили в превышении полномочий ради солнечного затмения
Полиция США застрелила убившего жену и похитившего собственного сына россиянина
Катар решил вернуть посла в Иран
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
СМИ узнали о готовящемся ужесточении порядка въезда россиян на Украину
В Киеве назвали число воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев
В СБУ рассказали о запланированном покушении на Порошенко
Стороны в Донбассе договорились о школьном перемирии
Пример отказа Казахстана от ядерного оружия назвали актуальным
Кравчук рассказал о включенном хитростью в состав Украины Крыме
Все материалы
Финансы
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Германия вернула большую часть золотого запаса
Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление Хорватии
Пенсионный фонд запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
СМИ рассказали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда
Павел Иванкин: Время Белозерова: что стало с РЖД
Два года работы в жестких условиях не прошли даром
Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»
СМИ узнали о закрытии в России сервиса аренды машин Hertz
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Американские ВВС пополнит тысяча ядерных ракет нового типа
На Итурупе погиб солдат-контрактник
Германия выдала задавившего в Москве пешехода водителя Mercedes
СМИ сообщили о возбуждении дела против бывшего замглавы Минфина
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Раскрыта природа инопланетных мегаструктур вблизи KIC-8462852
Samsung представила Galaxy Note8
Беспилотные автобусы в Таллине нарушили ПДД на скорости 20 километров в час
Бесконечный город-фрактал показали на видео
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Макгрегор пообещал «размазать» Мэйуэзера в первом раунде
Опубликовано видео с поясом для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор
Опубликовано фото платья Шараповой на US Open
ЦСКА вышел в Лигу чемпионов
Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором
Все материалы
Культура
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Аудионаркотики
Без российских инженеров не было бы техно, Rammstein и игры Doom
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Что смотреть на Ночи кино
Пять главных фильмов двухдневной кинопрограммы в Москве
Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Штурмовик-затейник
Оголтелый нацист дошутился до изгнания из интернета
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет
Реклама Kit Kat от кашля насторожила пользователей сети
В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик
Изобретен надежный способ заставить детей отвечать на сообщения родителей
Все материалы
Ценности
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Jaguar научил машины контролировать дорожную ситуацию
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Марка Corneliani сшила дышащие кеды
Французы разработали инновационную косметику для мужчин
Monki воскресил джинсы из 1990-х
Телефон Lamborghini из «жидкого металла» оценили в 2,5 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
СМИ узнали о неготовности аэропортов Египта к восстановлению авиасообщения с РФ
В аэропорту Сиднея заработал человекоподобный робот-помощник
Туристу в Турции пригрозили тюрьмой из-за найденных им старинных монет
Пьяная туристка избила посетительницу McDonald's в Таиланде
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Все материалы
Из жизни
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней в Индии пострадали более 460 человек
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака
Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов
Пожарные съели спасенных из огня поросят
Погнавшегося за ребенком медведя ударили по морде
Все материалы
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Audi усложнила названия машин дополнительными цифрами
Компания Amazon начала искать замену Джереми Кларксону
Раскрыт дизайн нового Suzuki Jimny
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы