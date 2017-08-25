Опубликован новый фрагмент спарринга Макгрегора с Малиньяджи

Появилось новое видео со спарринга ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Фрагмент был опубликован на YouTube-канале Fancy Combat.

На видеоролике Макгрегор превосходит оппонента в скорости и отправляет его в нокдаун. Спарринг проходил в рамках подготовки ирландца к бою с американцем Флойдом Мэйуэзером.

4 августа Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Макгрегора. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждал, что упал в результате толчка. Позднее боксер заявил, что «Макгрегор ноет, как девчонка, при каждом ударе по корпусу» и пожалел, что начал работать с ним.

Бой между Макгрегром и Мэйуэзером состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов). Поединок не будет титульным. По неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

36-летний Малиньяджи — бывший чемпион в первом полусреднем (до 63,5 килограмм) и полусреднем (до 66,7) весе. На его счету 36 побед (семь нокаутом) и восемь поражений.