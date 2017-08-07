Спарринг-партнер рассказал о нытье Макгрегора после пропущенных ударов

Экс-чемпион мира по боксу американец Поли Малиньяджи, выступавший в роли спарринг-партнера ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, рассказал, что последний не держит удар по корпусу. Об этом Малиньяджи написал в Twitter.

«На следующей неделе я наконец расскажу, что произошло. Макгрегор ноет, как девчонка, при каждом ударе по корпусу. Жалею, что вообще отправился к нему», — написал боксер.

4 августа Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Макгрегора. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец якобы находится в нокдауне, однако сам он подчеркнул, что упал в результате толчка.

Макгрегор продолжает подготовку к поединку по правилам бокса с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Бой в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) пройдет в Лас-Вегасе 26 августа и не будет титульным.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 29-летний Макгрегор провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Ирландец владеет титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.