На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший начал сотрудничать с маркой Philipp Plein. На поединок с Конором Макгрегором он выйдет в фирменном боксерском халате и шортах. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель бренда.

Специальную одежду получат также члены группы поддержки спортсмена. А перед боем марка проведет презентацию лимитированной коллекции одежды, посвященной 50-му поединку Мэйуэзера. Она будет продаватья в бутиках Philipp Plein. Какие модели в нее войдут, пока не разглашается.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным. За свою карьеру на профессиональном ринге Мэйуэзер одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения, после этого боя он пообещал завершить карьеру. Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (17 нокаутом) и 3 раза проиграл.

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Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

