Пойдем выйдем

До поединка Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера все меньше времени. Треш-ток утихает, соперники готовы, болельщики по всему миру в нетерпении: совсем скоро станет ясно, кто победит в новом бою века. «Лента.ру» объясняет, почему предстоящее шоу ни в коем случае нельзя пропустить.

Money

Флойд Мэйуэзер — боксер, бои которого противопоказано пропускать. Он — одна из последних легенд бокса, кто все еще выходит на ринг. В мире нет мастера кулачного искусства, который бы защищался или контратаковал лучше Флойда. В боях Мэйуэзера далеко не всегда можно увидеть драматичное шоу, но всегда — демонстрацию высочайшего мастерства.

Были у Флойда и очень яркие бои, и нокауты. В 2005 году он сражался с одним из самых зрелищных бойцов десятилетия Артуро Гатти и заставил его сдаться после шестого раунда. Гатти на протяжении всего боя лез вперед, но всякий раз нарывался на точные контрудары, которые в конце концов сделали свое дело.

В 2007 году Мэйуэзер вышел на ринг против четырехкратного чемпиона мира, победителя Кости Цзю — Рикки Хаттона. Тот бой считался главным событием года в боксе и оправдал ожидания всех, кроме британцев. Рикки сражался как бык, выиграл три раунда из первых пяти, но дальше Флойд смог подобрать ключи к агрессивному и не слишком чистому стилю британца. Американец начал уходить от атак, бить по корпусу и завладел подавляющим преимуществом. В десятом раунде он поймал Рикки на встречный удар и отправил в тяжелый нокдаун. Англичанин сумел подняться, но спустя полминуты Флойд снова сбил его с ног. В этот момент рефери остановил бой, а из угла Рикки на ринг вылетело белое полотенце.

Фото: Steve Marcus / Reuters

В сентябре 2011 года непобедимому Флойду Мэйуэзеру бросил вызов молодой перспективный американец мексиканского происхождения Виктор Ортис. Бой на знаменитой арене MGM Grand в Лас-Вегасе проходил с ощутимым преимуществом Флойда. Развязка наступила в четвертом раунде: Ортис бросился в атаку, зажал соперника у канатов и боднул его головой. У Мэйуэзера пошла кровь из губы, рефери это увидел, тут же остановил поединок и снял с Ортиса очко.

Тот извинился перед Мэйуэзером и даже обнял его. Как только рефери возобновил бой, Ортис решил извиниться еще раз, поднял руку и тут же пропустил жесткий левый боковой. Пошатнувшись, попытался пожаловаться судье и пропустил еще несколько ударов, которые отправили его в нокаут. «Правил я не нарушал. Надо просто защищать себя в любой момент боя», — оправдывался после поединка Мэйуэзер. Формально не придерешься.

Бой с Макгрегором может быть более грязным, чем все предыдущие поединки Флойда. Ирландец — не чистый боксер, и обучен хитрым приемам как мало кто в мире. Правда, бить ногами соперника он все же вряд ли будет, ведь в таком случае ему придется отдать 90 процентов своего гонорара, да и поединок наверняка остановят.

The Notorious

Король смешанных единоборств Конор Макгрегор достоин своего противника. Проделавший путь от сантехника до всемирно известной звезды спорта за несколько лет ирландец сметает все на своем пути. Его главное оружие — даже не фирменная левая, а феноменальная уверенность в себе. Таким он пришел в октагон, и непохоже, что он изменит себе с выходом на боксерский ринг. Тем более боксировать ему не впервой.

Макгрегор довольно быстро преодолел путь от местечковых турниров в родной Ирландии до главных боев вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он сразу понял, что нужно публике: шоу, зрелище. И он его предоставил. С каждым новым поединком его язык становился все злее, а удары — точнее. Когда в июле 2015-го он встречался с обладающим великолепной борцовской техникой Чэдом Мендесом, ирландцу предрекали фиаско. Но не тут-то было: Мендес под градом ударов изрядно потрепанного Макгрегора «лег» во втором раунде.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Декабрь 2015 года. Считавшийся практически непобедимым бразилец Жозе Алдо обещал уничтожить выскочку Макгрегора. Итог — самый быстрый нокаут в истории титульных поединков UFC. Волшебная левая ирландца отправила Алдо на канвас уже на 13-й секунде поединка. Макгрегор завоевал свой первый чемпионский титул — в полулегком весе.

Далее были два боя с Нэйтом Диасом, окончательно превратившие Макгрегора в шоумена. После успешного реванша в августе 2016 года ирландец нацелился на второй чемпионский титул UFC. Макгрегор набрал вес и сошелся с американцем Эдди Альваресом. Крепкий легковес, лихо бравировавший перед боем, не смог противопоставить Конору ровным счетом ничего — на него больно было смотреть. Его мучения прекратились уже во втором раунде: ирландец послал его в нокаут, став первым чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно.

Подмяв под себя второй дивизион UFC, Макгрегор заскучал и ушел в декрет (если кто забыл, забеременела его девушка). Во время вынужденной паузы и родилась грандиозная идея: выйти за пределы смешанных единоборств и вписать свое имя в историю. На этот раз наверняка.

Кто сильнее — боксер или боец ММА?

Предстоящий поединок — лучший способ найти ответ на вопрос, интересующий каждого мальчишку независимо от возраста: кто сильнее — борец или каратист? Шварценеггер или Сталлоне? В данном случае — что сильнее: бокс или ММА? Смешанные единоборства, вырвавшиеся из подполья совсем недавно, уверенно шагают по планете, завоевывая популярность миллионов болельщиков. Бокс же, напротив, чахнет. Эпоха великих чемпионов прошлого канула в лету, новых ярких героев катастрофически не хватает — кризис в разгаре.

Мэйуэзер остается последним оплотом бокса на Земле. Американец, безусловно, сильнее технически. Первоклассная оборона принесла ему множество побед. Богатый опыт не раз выручал в сложных ситуациях. Но Макгрегор — живое воплощение всего лучшего, что есть в ММА (кроме борьбы, но завтра она ему не пригодится), его главный конек — эффектная атака, нацеленность на быстрый нокаут и невероятная энергия. Вряд ли ирландец даст 40-летнему сопернику перевести дух.

В случае, если победит Мэйуэзер, — сенсации не случится. Более мастеровитый и техничный оказался сильнее менее подготовленного «на своем поле», подумаешь. Американец — безоговорочный фаворит поединка у букмекеров. Но если выиграет Макгрегор... Пожалуй, это будет последний гвоздь, вбитый в крышку гроба мирового бокса. Поэтому на кону стоит не только украшенный драгоценными камнями «денежный» пояс, изготовленный специально к бою, а нечто большее.

Воскресным утром на ринге сойдутся два самых ярких представителя своих видов спорта. Эта встреча совершенно точно станет новым «боем века». Пропустить его — значит не увидеть самый эффектный спектакль нынешнего тысячелетия. Тем более что Первый канал пошел навстречу любителям единоборств и выкупил права на трансляцию поединка. Радуйтесь: платить 100 долларов за возможность следить за схваткой двух суперзвезд в HD-качестве не придется. Ждать осталось недолго.