Мужчина за обман отправил жену в тюрьму на 65 лет

В Китае мужчина потратил девять лет и 170 миллионов рублей, чтобы отправить жену в тюрьму

В Китае мужчина раскрыл обман жены-мошенницы и потратил 13 миллионов юаней (около 170 миллионов рублей), чтобы поймать ее и отправить в тюрьму. Об этом сообщает South China Morning Post.

52-летний инвестор Ли Пин, заработавший на бирже более 70 миллионов юаней (около 890 миллионов рублей), встретил Чжан Шудань, работавшую в банке, в 2014 году. Женщина была на 11 лет моложе его. Она рассказала ему трогательную историю о тяжелом детстве и самостоятельном поступлении в престижный вуз. После этого Ли перевел в ее банк 20 миллионов юаней, а затем и вовсе женился на ней, купив в подарок молодой супруге квартиру в Шэньчжэне.

Вскоре после свадьбы у его машины внезапно отказали тормоза. Беременная жена после этого тут же исчезла, улетев в Лос-Анджелес и прихватив с собой деньги и документы на четыре квартиры. Вскоре выяснилось, что Чжан и ее сообщник намеренно повредили тормозную систему, чтобы погубить Ли и получить его состояние. Также стало известно, что Ли не был отцом ребенка, которым она была беременна.

Мужчина предложил награду в миллион долларов за любую информацию о жене, нанял частных детективов и юристов в Китае и США. В 2020 году китайский суд аннулировал брак и вернул ему квартиры. В 2024 году женщину поймали в США. Американский суд приговорил Чжан к 65 годам тюрьмы по 23 пунктам обвинения, включая мошенничество, торговлю людьми и похищение детей.

Ранее сообщалось, что бывшая жена американского дипломата нанесла ему множественные ножевые ранения и бросила истекать кровью в гостиничном номере. 43-летнего сотрудника посольства США Дэниела Риву обнаружили 11 мая в отеле Sakura Residence & Hotel в полутора километрах от американской дипмиссии в Мьянме.