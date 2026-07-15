Предсказана судьба Kyivstoner после обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Адвокат Аграновский: Украинскому рэперу Kyivstoner может грозить заочный арест

Суд в России может вынести постановление о заочном аресте для украинского видеоблогера Альберта Васильева, более известного в медиапространстве как Киевстонер, после обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье. Своими юридическими прогнозами по делу с журналистами ТАСС поделился адвокат Дмитрий Аграновский.

По его словам, преступление частично происходило на территории Украины, а частично — в России. Этим преступным деянием хотели затронуть законные интересы и права граждан России, отметил он.

Юрист считает, что сейчас существуют все основания для того, чтобы следствие объявило Киевстонера в розыск, а также ходатайствовало в суде о заочном аресте. Рэпер также может попасть в перечень террористов и экстремистов, ведением которого занимается Росфинмониторинг.

Как подчеркнул Аграновский, статус и уровень известности блогера совсем не означают, что у него есть иммунитет от уголовного преследования. «С точки зрения уголовного кодекса он такой же человек, как и все, к нему могут быть применены те же ограничения, что и к любому другому подозреваемому», — добавил он.

Ранее ФСБ России выпустила заявление о том, что Kyivstoner причастен к подготовке массированной атаки дронов на предприятие в Московской области. По информации ведомства, артист занимался организацией теракта и руководил пособниками.

Вскоре шоумен ответил на обвинения в подготовке атаки беспилотников. Васильев опроверг причастность к организации теракта.