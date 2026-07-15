Названа причина аномальной жары в Европе

Климатолог Фаццини заявил, что антициклоны из пустынь вызывают жару в Европе

Преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини высказался об аномальной жаре в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт объяснил, что причиной рекордных температур в Европе стало вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь. По его словам, антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, обычно являются очень мощными и простираются на высоту до шести-восьми километров.

«Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», — уточнил Фаццини.

Климатолог добавил, что до этого над Западной Европой обычно замечали океанический антициклон. Однако сейчас чаще преобладают субтропические пустынные антициклоны.

Ранее Фаццини предсказал Европе очередную волну жары. По его словам, сильнее всего ее ощутят жители европейской территории России.