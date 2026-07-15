Найдена необычная причина медленного интернета на компьютере

MakeUseOf: Домашний проводной интернет может замедлить скрытая функция Windows

В Windows обнаружили встроенные функции, которые могут замедлить скорость проводного интернета. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналисты портала отметили, что проводной интернет обычно является более быстрым и стабильным, чем беспроводной. Однако в случае компьютера на Windows он может быть замедлен — причину нашли в скрытой функции ОС.

Основной причиной снижения скорости назвали специальный режим энергоэффективной (или «зеленой») передачи данных через Ethernet. Специалисты объяснили, что в моменты отсутствия трафика адаптер переходит в режим низкого энергопотребления, однако часто оборудование не может выйти из этого режима автоматически. Журналисты рассказали, что отключить эту настройку можно через «Диспетчер устройств», найдя категорию «Сетевые адаптеры» и функцию «Энергоэффективный Ethernet».

Также замедлению проводного интернет-подключения может способствовать функция «Скорость и дуплекс», которую можно найти в том же разделе «Сетевые адаптеры». Чтобы скорость была максимальной, авторы рекомендовали установить значение «Автоматическое согласование».

В начале июля журналисты издания MakeUseOf перечислили встроенные в Windows сервисы, которые тормозят ОС. К ним отнесли OneDrive, Phone Link и Teams.