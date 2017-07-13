Макгрегор заставил публику выкрикивать нецензурное послание в адрес Мэйуэзера

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Торонто заставил фанатов кричать оскорбление в адрес американского боксера Флойда Мэйуэзера. Видео было опубликовано на YouTube-канале TheFightDown.

Вначале на цену вышел глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и представил ирландского бойца. Тот под одобрительный гул взял микрофон и попросил зрителей погромче выкрикивать «F*ck The Mayweathers». «Я в 28 лет добился всего, я срываю большие куши с боев и промоушна, а он в 28 лет дрался в андеркарде у Оскара де ла Хойи», — сказал Макгрегор.

Также ирландец оскорбил главу Showtime Стивена Эспиносу, назвав его канал дерьмом, а самого руководителя скользким типом.

Во среду, 12 июня, Мэйуэзер похвастался перед Макгрегором чеком на 100 миллионов долларов, а ирландец зашифровал нецензурное послание для соперника в дизайне пиджака.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.