Мэйуэзер похвастался перед Макгрегором чеком на 100 миллионов долларов

Американский боксер Флойд Мэйуэзер достал чек на 100 миллионов долларов на пресс-конференции перед боем с ирландским мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором. Об этом сообщает Boxingscene. Видео было опубликовано на YouTube-канале ESPN.

«Позвольте мне продемонстрировать, как выглядит боец на 100 миллионов. Принесите мне чек! У меня есть 100 миллионов, а он к такой сумме даже не прикасался», — сказал Мэйуэзер.

Макгрегор в свою очередь зашифровал нецензурное послание для Мэйуэзера в дизайне пиджака на первой встрече бойцов лицом к лицу.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.