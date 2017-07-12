Мэйуэзер и Макгрегор посмотрели друг другу в глаза

Видео: MMAFightingonSBN / YouTube

Американский боксер Флойд Мэйуэзер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сошлись на дуэли взглядов в преддверии боя, который пройдет в августе. Видео было опубликовано на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Соперники встретились лицом к лицу после пресс-конференции и окружаемые охранниками, тренерами и промоутерами вступили в словесную перепалку. Ее содержание не было слышно.

8 июля появился проморолик к бою между Макгрегором и Мэйуэзером.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.