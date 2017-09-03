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Небоскреб под снос

Русский Драго нокаутировал 213-сантиметрового голландца Штруве

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Фото: Dean Mouhtaropoulos / GettyImages

В главном бою UFC Fight Night 115 россиянин Александр Волков не оставил шансов 213-сантиметровому голландцу Стефану Штруве. Волков владел преимуществом весь поединок, а в третьем раунде завершил схватку техническим нокаутом. «Лента.ру» — об этом и других итогах шоу UFC в Роттердаме.

Размер не имеет значения

Бой проходил в родном для Штруве Роттердаме, переполненная арена ждала выхода любимца в октагон. Публика взорвалась овациями, когда высоченный голландец показался из подтрибунного помещения. Штруве выглядел сосредоточенным — чрезмерная поддержка болельщиков способна сослужить плохую службу.

Вслед за ним из темноты появился Волков. Он выходил в октагон под привычный трек группы «25/17», местные фанаты его не освистывали и не приветствовали, лишь где-то на галерке прозвучали выкрики в поддержку Александра. Это были российские болельщики, воспользовавшиеся возможностью поддержать любимца, — Роттердам все же гораздо ближе США, где проводит поединки большинство успешных бойцов UFC.

Волков зашел в клетку с видом не менее грозным, чем соперник. В кои-то веки оппонент Штруве не выглядел на его фоне лилипутом: у россиянина рост — 201 сантиметр. На взвешивании выяснилось: Штруве не только выше, но и на шесть килограммов тяжелее Волкова. Несмотря на это, Александр обещал показать Стефану свои борцовские навыки — хотя большую часть побед (17 из 28) голландец одержал именно болевыми или удушающими приемами.

Бой начался без привычной для тяжеловесов разведки — в дебюте активнее был Штруве. Голландец выбрасывал мощные удары, пользуясь небольшим преимуществом в длине рук, а Волков никак не мог подстроиться под соперника. Пара апперкотов Штруве прошла в опасной близости от челюсти россиянина. Но вскоре он перешел из обороны в активное наступление. Неудачная попытка удара ногой, Волков поймал соперника, оттолкнул — и Штруве с готовностью рухнул на канвас, приглашая оппонента в партер. Забыв про обещание побороться, Александр демонстративно остался на ногах, голландцу пришлось подниматься.

Штруве встал и продолжил разбивать Волкова в стойке. Россиянин пропустил мощнейшую комбинацию, но устоял. Под правым глазом Волкова появилось серьезное рассечение. Александр разорвал дистанцию, пытаясь прийти в себя, а голландец не хотел атаковать бездумно. Оба взяли небольшую передышку, темп боя снизился. Нарушителем спокойствия вновь выступил Штруве. Его попытка провести удар коленом в прыжке завершилась неудачно — Волков вновь подловил соперника и провел тейкдаун, сразу оказавшись на сопернике.

Александр принялся развивать успех, вколачивая в голову Штруве удар за ударом. От технического нокаута в первом раунде голландца спас гонг. После паузы стало понятно: Волков окончательно перехватил инициативу, а Штруве заметно подсел в плане «физики». Россиянин подобрал ключи к обороне Небоскреба и двинулся в наступление. В одном из эпизодов второго раунда Стефан случайно ткнул Волкова в глаз. Штруве бросился извиняться, но решительным движением судья оттолкнул его на противоположную сторону клетки. К счастью, спустя короткое время россиянин смог продолжить поединок.

Ход боя не изменился — Волков наступал, Штруве защищался и изредка постреливал в сторону соперника джебом. Через минуту Стефан вновь попал россиянину в глаз. Волкова это только раззадорило — после короткой паузы он продолжил атаковать, а Штруве отбивался скорее для галочки. И вновь Александр взял концовку раунда, зажав голладнца у сетки. Штруве чудом устоял на ногах, дождавшись спасительного гонга.

Заключительную пятиминутку Штруве начал с излюбленного приема — голландец в третий раз за поединок угодил Волкову в глаз. Александр, уже привыкший к грязным приемам соперника, быстро восстановился и принялся завершать начатое во втором раунде. Мощный правый оверхенд потряс Штруве; он так и не сумел оправиться от этого попадания. Спустя полминуты голландец был прижат к сетке, и несколько точных попаданий Волкова подряд отправили его в нокаут. Роттердамская арена молчала в недоумении, россиянин праздновал третью победу в третьем поединке в UFC.

После непростых побед судейскими решениями над Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном Волкову удалось ярко нокаутировать Штруве, входящего в топ-10 тяжеловесов UFC. У Александра есть все для того, чтобы осуществить мечту — завоевать титул чемпиона сильнейшего промоушена мира. Боссы UFC наверняка дадут россиянину возможность если не сразу сойтись с действующим обладателем пояса Стипе Миочичем, то сделать это через претендентский поединок. А значит, Волкову стоит готовиться к еще более грозному и мастеровитому сопернику, их среди тяжеловесов немало.

Миссия выполнена

Помимо Волкова, на турнире UFC Fight Night 115 выступали еще четверо россиян: Абдул-Керим Эдилов, Забит Магомедшарипов, Рустам Хабилов и Майрбек Тайсумов.

Открывать российский вечер единоборств (не сразу вспоминается, когда в последний раз сразу пять отечественных бойцов выступали на одном турнире UFC) выпало Эдилову. 25-летний уроженец Чечни не первый год на контракте с UFC, но поединок с сербом Бояном Михайловичем стал для него дебютным в промоушене. Причина в том, что россиянин был уличен в употреблении допинга и отбывал длительную дисквалификацию.

С первых секунд поединка стало ясно — долго Михайлович не протянет. Слишком очевидным было преимущество Эдилова в мощи. В первом раунде россиянин почти не пропустил ударов, чего не скажешь о его сопернике. Избиение серба завершилось в середине второго раунда — Эдилов финишировал соперника ударами в партере.

Следующим в клетку вышел Магомедшарипов — еще один российский дебютант UFC. Его соперником стал американец Майк Сантьяго. И в этой схватке все было ясно с самого начала. 26-летний Магомедшарипов доминировал как в стойке, так и в партере, покорив публику яркими ударами (а однажды россиянин попытался достать соперника ногой, оттолкнувшись от сетки).

Бой завершился во втором раунде — Магомедшарипов довел начатое до конца, проведя удушающий сзади. За эту победу Забит получит 50 тысяч долларов премии — вместе с наградой «Выступление вечера». После боя Магомедшарипов вызвал на бой другого россиянина — друга и спарринг-партнера Конора Макгрегора Артема Лобова.

Старожил UFC Хабилов (бой с американцем Десмондом Грином стал для него десятым под эгидой организации) не сумел выиграть досрочно. Грин оказался крепким орешком, не только выдержал все удары Хабилова, но и не уступил ему в партере. Тем не менее судьи единогласно присудили победу россиянину.

Последним из россиян в преддверии главного боя вечера в клетку вышел Майрбек Тайсумов. Выигравший все четыре поединка в UFC нокаутом, он не изменил себе и в пятом — был повержен бразилец Фелипе Силва. Поединок завершился, едва начавшись, — на второй минуте Тайсумов отправил соперника отдыхать мощным встречным ударом, попутно завоевав награду «Нокаут вечера».

UFC Fight Night 115 стал сверхуспешным для российских спортсменов, показавших руководству промоушена весь свой потенциал. Подобный состав участников, проводись турнир в России, вызвал бы среди болельщиков огромный интерес. Ждем, когда Дана Уайт сотоварищи решатся-таки организовать в нашей стране первый турнир UFC в истории.

Ринат Салахетдинов

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