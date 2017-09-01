Саша-нагибатор

Субботним вечером российский боец смешанного стиля Александр Волков в главном бою турнира UFC Fight Night 115 встретится с самым высоким представителем промоушена — 213-сантиметровым голландцем Стефаном Штруве по прозвищу Небоскреб. «Лента.ру» — о том, чем интересен поединок, и почему его нельзя пропустить.

Александр Волков — кто это?

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) видел не один десяток российских бойцов, но Александр Волков не похож ни на одного из них. 28-летний уроженец Москвы ростом 201 сантиметр попал в смешанные единоборства из карате. Он начал выступления на профессиональном уровне в 2009 году, подписав контракт с российским промоушеном М-1. Волков по прозвищу Драго взял с места в карьер и чуть больше, чем за год, провел восемь поединков, одержав семь побед (шесть из них — нокаутом). Единственное поражение ему нанес Ахмед Султанов, поймавший соперника на рычаг локтя.

Волков продолжил драться в М-1, параллельно выступая под эгидой других, малоизвестных организаций. Делал он это весьма успешно — за следующие два года он принял участие в 11 боях, выиграв 9 из них. В 2012 году на перспективного россиянина обратили внимание боссы второй по силе бойцовской организации мира — Bellator.

Соперниками Волкова стали более мастеровитые бойцы (не в обиду его оппонентам по М-1, но в Bellator представлены спортсмены другого уровня) — Александр выигрывал у Бретта Роджерса, но уступал Виталию Минакову и засветившемуся в UFC Шейку Конго (ему Волков проиграл раздельным судейским решением).

После завершения сотрудничества с Bellator Волков вернулся в М-1, где одержал две победы подряд — над Денисом Смолдаревым и Атиллой Вегом. На этот раз он заинтересовал боссов UFC, и вскоре россиянин получил контракт с сильнейшей бойцовской организацией. Александр стал одним из самых высоких бойцов промоушена, чем сразу привлек к себе повышенное внимание. Первым его соперником в UFC стал американец Тимоти Брэдли. В непростом поединке Волков одержал победу раздельным судейским решением.

Вторым соперником Волкова стал один из самых известных тяжеловесов UFC Рой Нэльсон. На этот раз россиянину пришлось гораздо сложнее. Нельсон оказался крепким орешком и выстоял все три раунда, несмотря на множество пропущенных ударов по корпусу и ряд мощных попаданий в голову. Пару раз соперники откровенно шли в размен, оказаться на канвасе мог как один, так и другой. Тем не менее, Волков одержал победу единогласным решением судей. Два успеха кряду подняли Волкова в десятку лучших бойцов своего дивизиона. Он получил в соперники Стефана Штруве.

Чего ждать от Небоскреба?

Штруве также уверенно входит в десятку лучших тяжеловесов UFC. Он молод (29-летний Штруве будет гораздо выносливее 40-летнего Нельсона), силен и обладает хорошо поставленным ударом. Сам Волков уверен, что тяжелыми ударами сопернику его вряд ли удастся удивить.

«Я люблю размены. Скажу больше, мне это выгоднее. Стефан сразу начинает закрывать голову в такие моменты, поэтому я с удовольствием приму такой расклад. Мне показалось, он немного туговат на эти вещи. Да и я не хочу выглядеть каким-то плохим парнем. Сначала планировал что-то, но потом к подготовке добавились различные съемки и стало не до войны в интернете», — отметил россиянин.

Мощные удары — не единственный козырь Штруве. 16 из 28 его побед были одержаны удушающими приемами, несмотря на огромный рост, голландец невероятно хорош в партере. Не стоит забывать и о том, что на взвешивании Небоскреб оказался на шесть килограммов тяжелее соперника. Хоть Волков и храбрится, заявляя, что не боится бороться со Штруве, ему вряд ли стоит изобретать велосипед и делать ставку на тот компонент, в котором оппонент как минимум не хуже.

Стефан Штруве Фото: Dean Mouhtaropoulos / Globallookpress.com

Эксперты отмечают некоторую нестабильность Штруве и отсутствие максимальной концентрации на всем протяжении боя. Именно это может стать решающим фактором для победы над Небоскребом. Волков все прекрасно понимает и попытается нокаутировать более габаритного соперника. По словам тренера россиянина, Александр приглашал в лагерь спарринг-партнера со схожими антропометрическими данными. Штруве — самый высокий соперник в карьере Волкова, у голландца будет значительное преимущество в длине рук, а значит россиянин не сможет использовать привычный для себя козырь — держать оппонента на дистанции.

Российский десант

Субботний бойцовский вечер будет интересен не только поклонникам Волкова — кроме него в октагон арены в Роттердаме выйдут сразу четыре россиянина: Рустам Хабилов, Абдул-Керим Эдилов, Майрбек Тайсумов и Забит Магомедшарипов. Правда, все четверо будут драться в предварительных поединках.

Для каждого из отечественных спортсменов, включая Волкова, предстоящий турнир — шанс заявить о себе. Букмекеры считают Волкова фаворитом поединка со Штруве, но победа голландца, по их мнению, также не должна никого удивлять (котировки 1,7 против 2,0).

В случае третьей подряд победы в UFC, Волков с большей долей вероятности получит если не титульный бой, то одного из топовых тяжеловесов, успех в поединке с которым почти наверняка приведет его к действующему чемпиону организации — американцу Стипе Миочичу. Но для того, чтобы этот сценарий воплотился в жизнь, ему нужно побеждать Штруве. Это россиянину вполне по силам.