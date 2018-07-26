Волков вызвал чернокожего бойца на UFC в Москве и «узнал» про расизм в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков предложил американцу Деррику Льюису провести бой в Москве, где осенью состоится событие Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Переписка доступна в Twitter-аккаунте россиянина.

«Похоже, единственный способ получить бой на UFC в Москве — так это вызвать Деррика Льюиса. Что скажешь, Деррик?» — обратился Волков.

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«Черный парень в Москве? ***** [нафиг] это. Лучше в США давай», — отреагировал 33-летний Льюис. В ответ на это Волков попросил собеседника «не быть расистом» и назвал Россию международной, к чему стали придираться другие пользователи.

«Чувак, без обид, но в этой стране недавно футболиста выгнали из команды после жалоб болельщиков по поводу его цвета кожи. У России долгая история расизма», — написал @molsonmuscle360, предположительно, имея в виду скандал в московском «Торпедо».

«Тот факт, что это первое, что пришло тебе в голову, само по себе вполне себе доказательство того, что Россия — расистская страна», — убежден пользователь @JimiTipster.

Турнир UFC Fight NIght 136 пройдет на стадионе «Олимпийский» в Москве 15 сентября. В главном бою вечера сойдутся новозеландец Марк Хант и российский боец Алексей Олейник.

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