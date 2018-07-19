Российский клуб убрал новичка после протеста фанатов

Московское «Торпедо» отказалось от услуг новичка клуба, российского защитника Эрвинга Ботаки после протеста со стороны ряда болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На встрече с болельщиками президент клуба Елена Еленцева объявила, что игрока в составе не будет. Футболист на мероприятии не присутствовал.

13 июля клуб объявил о трансфере 19-летнего защитника. Против его приобретения высказались представители фанатского объединения «Запад-5». Подписание Ботаки расценили как неуважение к болельщикам. 16 июля в сообществе объединения во «ВКонтакте» появилась запись с изображением Ботаки и подписью: «Шлюхам не место в "Торпедо"».

Ранее Ботака выступал за молодежную команду московского «Локомотива» — одного из принципиальных соперников «черно-белых». Сезон-2017/2018 он выступал в составе «Казанки», фарм-клуба «железнодорожников». В то же время для Торпедо игрок является воспитанником. Ботака занимался футболом в школе «Юность Москвы — Торпедо».

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