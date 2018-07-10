Немецким овчаркам досталось от английских фанатов за связь с Германией

Английские фанаты, праздновавшие победу сборной над командой Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу, с ругательствами набросились на немецких овчарок. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте дорсетской кинологической службы.

Болельщики кричали на полицейских собак и бросали в них мусор. Они обвиняли немецких овчарок в связи с Германией и радовались раннему вылету команды Йоахима Лева с мундиаля. Кинологи отмечают, что фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в графстве Дорсет, расположенном в юго-западной части Англии.

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7 июля сборная Англии выиграла у шведов со счетом 2:0. В полуфинале мундиаля подопечным Гарета Саутгейта предстоит встретиться с хорватами, которые по пенальти обыграли сборную России — 3:4. Матч состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что поддержать команду в Россию приедут более десяти тысяч англичан.

Сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап мундиаля. Немцы выиграли у шведов (2:1), но проиграли командам Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2).

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля и завершится матчем в «Лужниках».

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