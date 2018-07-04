Английские фанаты подрались между собой во время победного матча сборной

Просмотр матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии в одном из британских пабов закончился массовой дракой. Видео опубликовано на YouTube-канале издания The Sun.

Инцидент произошел в одном из пабов города Чатем, графства Кент. Как отмечается в описании к видео, драка проходила во время игры сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира. На двухминутном ролике можно наблюдать, как английские фанаты бросают друг в друга бутылки и кружки. В потасовке также участвовали женщины.

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3 июля сборная Англии победила колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3. Соперником англичан в 1/4 финала турнира станет Швеция. Матч состоится 7 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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