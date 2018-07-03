Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира

Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 июля, в Москве. В основное время команды обменялись забитыми мячами. В составе англичан гол на счету Харри Кейна. На 57-й минуте форвард реализовал пенальти. В компенсированное время защитник Йерри Мина головой сравнял счет. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее оказались англичане — 4:3.

Ранее 3 июля сборная Швеции оказалась сильнее Швейцарии — 1:0. Теперь скандинавы сыграют с Англией, их встреча пройдет 7 июля. Остальные пары в 1/4 финала распределились следующим образом:

Уругвай — Франция (6 июля, 17:00)

Бразилия — Бельгия (6 июля, 21:00)

Россия — Хорватия (7 июля, 21:00).

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля, финал состоится в московских «Лужниках».

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