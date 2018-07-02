Испанцы нарекли россиян одним из самых слабых соперников в истории ЧМ

Испанский спортивный журналист Эдуардо Кастелао пренебрежительно отозвался о сборной России, обозревая матч 1/8 финала чемпионата мира между российской командой и Испанией. Статья опубликована в издании El Mundo.

«Испания не смогла переиграть более слабую команду. У нее не было ни души, ни сил, чтобы перебороть одного из самых слабых соперников за всю историю турнира», — отмечает издание. По мнению автора статьи, серия пенальти — это русская рулетка, в которой хозяевам повезло больше.

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1 июля сборная Испании проиграла россиянам в матче 1/8 финала чемпионата мира. По итогам основного и дополнительного времени победителя определить не удалось (1:1). В серии пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил два удара, впервые в истории выведя национальную команду в четвертьфинал мундиаля.

Сборная России в следующей стадии турнира сыграет с командой Хорватии. Матч 1/4 финала состоится 7 июля в Сочи. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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