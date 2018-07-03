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Швеция стала предпоследним четвертьфиналистом чемпионата мира

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Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте забил полузащитник Эмиль Форсберг, после удара которого мяч попал в ногу защитнику и залетел в верхний угол ворот.

Соперник шведов определится в последнем матче на стадии 1/8 финала, в котором встретятся команды Англии и Колумбии. Поединок также пройдет 3 июля и начнется в 21:00 мск. В четвертьфинал уже вышли команды Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, России и Хорватии.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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