В Нью-Йорке заложили камень последней башни Всемирного торгового центра

В Нью-Йорке началась стройка последнего небоскреба восстановленного ВТЦ

В Нью-Йорке стартовало строительство последнего небоскреба в составе восстановленного комплекса Всемирного торгового центра. Об этом сообщает телеканал ABC.

9 июля состоялась церемония закладки первого камня 55-этажного небоскреба American Express, строительство которого ведется на месте башен-близнецов. На мероприятии присутствовали мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, спикер городского совета Джули Менин и контролер Марк Левин. В ходе церемонии градоначальник назвал площадку Всемирного торгового центра «священной землей», а проект — символом восстановления города после трагедии.

Башня высотой высотой 374 метра станет финальным элементом реконструкции района, разрушенного в результате терактов 11 сентября, случившихся 25 лет назад. Строительство второго ВТЦ, по подсчетам властей, обеспечит более 3,2 тысячи рабочих мест, в самом здании в будущем смогут работать до 10 тысяч сотрудников. Проект реконструкции принесет около 5,9 миллиарда долларов экономике Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке начал рассыпаться 102-этажный небоскреб. Фасад элитной высотки на Манхэттене стал разрушаться спустя всего десять лет после окончания строительства.