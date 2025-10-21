Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 21 октября 2025Экономика

В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб

NYT: В Нью-Йорке спустя 10 лет после постройки потрескался 102-этажный небоскреб
Виктория Клабукова

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Нью-Йорке начал рассыпаться 102-этажный небоскреб. Об этом пишет New York Times.

Фасад элитной высотки на Манхэттене стал разрушаться спустя всего десять лет после окончания строительства. Облицовка здания пошла трещинами, снаружи небоскреба виднеются выбоины. Кроме того, внутри высотки ломаются лифты и регулярно наблюдаются протечки.

На прочность конструкций мог повлиять цвет: ради создания белого оттенка, на котором настаивал девелопер, был изменен состав бетона. Кроме того, архитекторы, вероятно, не рассчитали нагрузку от погодных условий. По мнению специалистов, ситуация будет только усугубляться, а ремонт здания встанет в «девятизначную сумму». В случае, если с ремонтом затянут, то будет опасно не только проживать в здании, но и проходить мимо него.

Ранее в Дубае заявили о планах построить «сверхузкий» небоскреб. Ширина здания позволит разместить в поперечнике не больше одной квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Вора-домушника поймали благодаря загадочной лапше

    Лавров объяснил невозможность полного прекращения огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости