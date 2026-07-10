На Украине назвали минувший саммит НАТО поводом для усиления российских ударов

Дубинский назвал минувший саммит НАТО поводом для усиления российских ударов

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале оценил итоги минувшего саммита НАТО для Украины.

По его словам, кроме медийных побед и совместных фотографий, встреча в Анкаре ничего не принесет Киеву. «Разве что станет поводом для усиления российских ударов», — отметил политик.

Он также назвал саммит способом для президента США Дональда Трампа отвлечь внимание от разваливающегося меморандума с Ираном и тактичным способом отказать Украине в прямой передаче ракет для систем Patriot с американских складов.

Ранее издание The European Conservative писало, что прошедший в Анкаре саммит Североатлантического альянса показал крайне высокий уровень напряженности среди союзников.

