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22:43, 10 июля 2026Бывший СССР

На Украине назвали минувший саммит НАТО поводом для усиления российских ударов

Дубинский назвал минувший саммит НАТО поводом для усиления российских ударов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале оценил итоги минувшего саммита НАТО для Украины.

По его словам, кроме медийных побед и совместных фотографий, встреча в Анкаре ничего не принесет Киеву. «Разве что станет поводом для усиления российских ударов», — отметил политик.

Он также назвал саммит способом для президента США Дональда Трампа отвлечь внимание от разваливающегося меморандума с Ираном и тактичным способом отказать Украине в прямой передаче ракет для систем Patriot с американских складов.

Ранее издание The European Conservative писало, что прошедший в Анкаре саммит Североатлантического альянса показал крайне высокий уровень напряженности среди союзников.

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