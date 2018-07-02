Мутко описал победу над Испанией словами «ничего особенного не произошло»

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу российской национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании. Слова политика приводятся на официальном сайте Российского футбольного союза.

«Я считаю, что ничего особенного, потому что команда двигалась к этому и очень много работала, пройдя большой подготовительный период», — заявил Мутко. Он также отметил самоотдачу российской сборной в матче с испанцами, добавив, что команда заслужила выход в четвертьфинал домашнего мундиаля.

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1 июля российская команда впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Благодаря сейвам Игоря Акинфеева россияне победили испанцев в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станут хорваты. Четвертьфинал чемпионата мира между Россией и Хорватией состоится 7 июля в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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