Радость российских болельщиков приняли за гром

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура написала в Twitter, что приняла за гром рев российских болельщиков после гола нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании.

«Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в „Лужниках“. Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков», — написала Самура.

1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На 41-й минуте встречи Дзюба реализовал пенальти, однако в основное и дополнительное время команды победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.

Сборная России в четвертьфинале сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.

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