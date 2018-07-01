Дзюба призвал кайфануть после победы сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова передает корреспондент «Матч ТВ».

«Давайте просто насладимся моментом, кайфанем, порадуемся. В хорошем смысле! Давайте просто порадуемся, столько говна вытерпели, извините за выражение. Мы же вам сказали, что выйдем из группы – это историческое событие, что пойдем дальше – и сдержали слово. Теперь хотим совершить большое чудо. Понятно, что Хорватия и Дания – это высокий уровень, но и Испания – это топ. Так что посмотрим», — заявил Дзюба.

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1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На 41-й минуте встречи Дзюба реализовал пенальти, однако в основное и дополнительное время команды победителя не выявили. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между сборными Хорватии и Дании. Счет во встречи на момент написания новости — 1:1.

Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.

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