В победе сборной России усмотрели заслугу Мутко

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что победа россиян в матче с испанцами стала возможной не только благодаря тактике тренерского штаба и игре футболистов, но и работе руководителей спорта, в том числе вице-премьера Виталия Мутко. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 июля.

«Это результат работы и тренерского штаба, и, конечно, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, действий наших игроков. (...) Этим много занимались и раньше, Виталий Леонтьевич [Мутко] много этому сил отдал в определенный период», — сказал Медведев.

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1 июля сборная Испании проиграла россиянам в матче 1/8 финала чемпионата мира. По итогам основного и дополнительного времени победителя определить не удалось (1:1). В серии пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил два удара, впервые в истории выведя национальную команду в четвертьфинал мундиаля. За выход в полуфинал подопечные Станислава Черчесова поспорят с хорватами.

В декабре 2017-го Мутко покинул пост главы РФС и председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу из-за допингового скандала. Чиновник возглавил структуру в сентябре 2015 года, а в 2016-м был переизбран на четыре года.

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