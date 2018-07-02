Кремль сравнил эйфорию россиян после матча с Испанией с хроникой 9 мая 1945 года

Празднование россиянами победы своей сборной в матче с Испанией и выхода в четвертьфинал чемпионата мира по футболу сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 2 июля.

«Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было», — сказал Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал высказывание газеты The Independent о том, что Россия не знала такого триумфа с 1945 года.

Вместе с тем он подчеркнул, что в данном случае речь шла о праздновании победы не в войне, а в спорте. «Спорт, он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», — добавил он.

1 июля сборная Испании проиграла россиянам в матче 1/8 финала чемпионата мира. По итогам основного и дополнительного времени победителя определить не удалось (1:1). В серии пенальти вратарь сборной России Игорь Акинфеев отразил два удара, впервые в истории выведя национальную команду в четвертьфинал мундиаля.

Сборная России в следующей стадии турнира сыграет с командой Хорватии. Матч 1/4 финала состоится 7 июля в Сочи. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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