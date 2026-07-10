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22:58, 10 июля 2026Спорт

ФИФА вынесла запрет судьям на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026

ФИФА запретила английским судьям работать на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла запрет судьям на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026. Об этом сообщает The Mirror.

ФИФА запретила английским судьям Майклу Оливеру и Энтони Тейлору работать на матчах аргентинцев. Причиной стала Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной, которая произошла в 1982 году.

Отмечается, что отношения между этими странами до сих пор остаются напряженными из-за спорных территорий. Оливеру уже запретили работать на финале ЧМ-2022 Аргентина — Франция по той же причине.

Ранее волевая победа сборной Аргентины над Египтом в матче 1/8 финала ЧМ-2026 принесла россиянину более трех миллионов рублей. Аргентинцы, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, выиграли 3:2.

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