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09:20, 9 июля 2026Спорт

Волевая победа Аргентины над Египтом принесла россиянину более 3 миллионов рублей

Волевая победа Аргентины над Египтом на ЧМ принесла россиянину более 3 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу аргентинцев, поставив на это событие 2,38 миллиона рублей. Коэффициент на такой исход перед началом игры составлял 1,37.

За 11 минут до конца основного времени матча Египет вел со счетом 2:0, но Аргентина в оставшееся время забила трижды и одержала волевую победу. Она принесла россиянину 3,26 миллиона рублей.

Ранее россиянин выиграл почти 38 миллионов рублей на матче 1/8 финала ЧМ-2026 КолумбияШвейцария. Клиент БК поставил 12 миллионов на ничью с коэффициентом 3,15.

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