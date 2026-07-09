Волевая победа Аргентины над Египтом принесла россиянину более 3 миллионов рублей

Волевая победа Аргентины над Египтом на ЧМ принесла россиянину более 3 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Египта. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу аргентинцев, поставив на это событие 2,38 миллиона рублей. Коэффициент на такой исход перед началом игры составлял 1,37.

За 11 минут до конца основного времени матча Египет вел со счетом 2:0, но Аргентина в оставшееся время забила трижды и одержала волевую победу. Она принесла россиянину 3,26 миллиона рублей.

Ранее россиянин выиграл почти 38 миллионов рублей на матче 1/8 финала ЧМ-2026 Колумбия — Швейцария. Клиент БК поставил 12 миллионов на ничью с коэффициентом 3,15.