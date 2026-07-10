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22:58, 10 июля 2026Мир

Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО

Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО вместо передачи денег Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Вместо того, чтобы передавать деньги Украине, Европе следовало бы создать собственную систему противоракетной обороны (ПРО), призвал чешский премьер Андрей Бабиш, пишет РИА Новости со ссылкой на Mlada fronta DNES.

Как указал политик, он хочет поднять этот вопрос на следующем заседании европейских лидеров.

«Думаю, что вместо того, чтобы Европа давала очередные деньги Украине, использовала бы их для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет», — подчеркнул он.

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что в Европе говорят об угрозе нападения РФ, чтобы скрыть свои проблемы.

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