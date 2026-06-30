В России высказались о войне с Европой в 2030 году

Политолог Крутаков: В Европе говорят об угрозе нападения РФ, чтобы скрыть свои проблемы

Политолог Леонид Крутаков объяснил, почему европейские политики регулярно делают заявления о возможной войне с Россией в 2030 году. В беседе с «Царьградом» эксперт предположил, что таким образом они пытаются скрыть собственные проблемы.

«Они говорят, что, ребята, ну, Россия угроза, поэтому нам сегодня трудно живется. Поэтому у нас дорогой бензин, поэтому у нас кондиционеры не работают, поэтому у нас повышенная смертность из-за жары в Европе. Но все это из-за того, что есть чудовище из морских глубин», — высказался Крутаков.

Он указал, что Москве нет никакого смысла нападать на Европу. Политолог также напомнил, что осенью 2025 года президент России Владимир Путин предлагал зафиксировать отсутствие подобных намерений, однако на Западе инициативу не оценили.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой где-то на рубеже 2030 года. Он отметил, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России.

