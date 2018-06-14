Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира

Более 1,2 тысячи британских футбольных болельщиков остались без чемпионата мира в России. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечает издание, полиция Великобритании запретила сотням фанатов выезд на соревнования. В черный список попали болельщики, уличенные в нарушении порядка на предыдущих турнирах. У них были изъяты паспорта.

22 мая британские футбольные хулиганы пообещали «устроить третью мировую войну на чемпионате мира». Сообщалось, что представители группировок намерены заранее отправиться в Россию, чтобы собрать необходимую информацию для защиты рядовых болельщиков.

На чемпионате Европы-2016, проходившем во Франции, между английскими и российскими фанатами неоднократно вспыхивали драки. В результате беспорядков в Марселе в преддверии матча между Россией и Англией пострадали 34 человека, один из британцев скончался. Несколько английских и российских фанатов получили тюремные сроки.

Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии в Москве. Англичане попали в группу G, где встретятся со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!