Британские фанаты пообещали устроить третью мировую на ЧМ в России

Британские фанаты собираются устроить третью мировую войну на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в интервью Daily Star рассказал анонимный представитель группировки Smoggies Elite.

«Если люди думают, что это шутка и что мы собираемся играть в футбол, выпивать, курить и разговаривать, то я говорю: этого никогда не произойдет. Это будет как третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая мировая война. Они (русские) реально не понимают, что их ждет», — заявил фанат.

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По его словам, в Россию заранее отправятся некоторые представители английских группировок, чтобы собрать информацию, необходимую для защиты простых болельщиков. При этом он отметил, что фанатов не пугают возможные аресты.

В феврале 2017-го британский телеканал «Би-би-си» показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). Авторы ленты вспомнили об участии российских болельщиков в массовых драках в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года, а также рассказали, как лидеры фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами.

В октябре того же года полиция предупредила британцев об «экстремальном уровне насилия» в среде российских фанатов.

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