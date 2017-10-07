Англичан предупредили об экстремальном уровне насилия среди фанатов в России

Английским фанатам следует быть осторожными во время чемпионата мира 2018 года из-за существующей в России проблемы с футбольными хулиганами. Такое мнение выразил Марк Робертс, глава подразделения британской полиции, отвечающей за безопасность на футбольных матчах, слова которого приводит The Telegraph.

«Достаточно просто зайти на YouTube, чтобы увидеть, что в России актуален хулиганский вопрос, и он сопряжен с экстремальным уровнем насилия», — заявил Робертс, отметив, что не сомневается в том, что российское правительство будет серьезно контролировать эту ситуацию.

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По словам полицейского, английские фанаты иногда могут высказывать «довольно оскорбительные вещи», поэтому им следует вести себя более сдержанно, чтобы избежать риска столкновений с россиянами.

22 сентября появилась информация о том, что английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» посоветовали своим поклонникам не носить клубную атрибутику на публике и не гулять по Москве в одиночку перед матчами группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА и «Спартаком».

В феврале британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем авторы вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.