Англичан предупредили об экстремальном уровне насилия среди фанатов в России

Английским фанатам следует быть осторожными во время чемпионата мира 2018 года из-за существующей в России проблемы с футбольными хулиганами. Такое мнение выразил Марк Робертс, глава подразделения британской полиции, отвечающей за безопасность на футбольных матчах, слова которого приводит The Telegraph.
«Достаточно просто зайти на YouTube, чтобы увидеть, что в России актуален хулиганский вопрос, и он сопряжен с экстремальным уровнем насилия», — заявил Робертс, отметив, что не сомневается в том, что российское правительство будет серьезно контролировать эту ситуацию.
По словам полицейского, английские фанаты иногда могут высказывать «довольно оскорбительные вещи», поэтому им следует вести себя более сдержанно, чтобы избежать риска столкновений с россиянами.
22 сентября появилась информация о том, что английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» посоветовали своим поклонникам не носить клубную атрибутику на публике и не гулять по Москве в одиночку перед матчами группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА и «Спартаком».
В феврале британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем авторы вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы — 2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на ЧМ-2018.