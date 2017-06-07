Двум английским фанатам пожизненно запретили посещать матчи за нацистские жесты

Футбольная ассоциация Англии (FA) пожизненно запретила посещать матчи двум фанатам, демонстрировавшим нацистские жесты во время товарищеской встречи между сборными Германии и Англии. Об этом сообщает BBC Sport.

Инцидент произошел 22 марта этого года, игра проходила в Дортмунде. Некоторые болельщики гостей перед началом матча освистали немецкий гимн, а во время встречи пели песни о Второй мировой войне. Санкциям поверглись два фаната: один из них демонстрировал нацистское приветствие, а другой, изображая Адольфа Гитлера, показывал угрожающие жесты в адрес болельщиков сборной Германии.

Товарищеская встреча, прошедшая на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного мяча в своем последнем матче за сборную Германии стал Лукаш Подольски.