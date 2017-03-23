Немецкий нападающий Подольски забил в последнем матче за национальную сборную

Сборная Германии по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте забил Лукас Подольски, для которого эта игра стала последней в футболе национальной сборной.

Ранее 22 марта чехи разгромили команду Литвы со счетом 3:0 в товарищеском матче.

24 марта в Краснодаре состоится игра между сборными России и Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи россияне примут бельгийцев. Эти матчи пропустит нападающий отечественной сборной Артем Дзюба, который получил травму колена.