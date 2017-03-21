Мутко побоялся критики российских стадионов в Instagram Роналду

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал состояние газонов на тренировочных полях и основных стадионах главным вопросом подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Все базы будут востребованы, нужно подготовить условия для команд. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее. Главный вопрос — подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Криштиану Роналду со 100 миллионами подписчиков в Instagram будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться», — заявил Мутко.

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Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Около 60 тренировочных баз будут расположены в 11 городах-организаторах мундиаля и еще в 20 городах, которые не примут игры турнира.

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, являющийся действующим обладателем «Золотого мяча», на данный момент имеет 94,6 миллиона подписчиков в Instagram.