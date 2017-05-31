Болельщики сорвали матч чемпионата Украины «Днепр» — «Волынь»

Болельщики сорвали матч 32-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и луцкой «Волынью». Видео было опубликовано на YouTube-канале Футбольный клуб «Днепр».

Встреча была остановлена на 48-й минуте после того, как брошенная фанатами петарда взорвалась прямо перед вратарем «Волыни» Романом Жмурко.

Арбитр решил не возобновлять игру. На момент остановки матча хозяева, футболисты «Днепра», вели со счетом 1:0. Если встреча будет отменена, «Днепру» засчитают техническое поражение. Турнирного значение матч не имеет, так как обе команды уже лишились шансов на сохранение места в украинской премьер-лиге.