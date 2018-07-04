Английские фанаты нашли Ленина и посадили на урну

Стас Подушко / YouTube

Группа болельщиков поиздевались над россиянином, которого они посчитали похожим на Владимира Ленина. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале пользователя Стаса Подушко.

Предположительно, в издевательстве приняли участие болельщики сборной Англии. На ролике можно наблюдать, как трое молодых людей, один из них в игровой футболке сборной Англии, поднимают на руки пожилого россиянина. Напевая «It's England, Mr. Lenin!», фанаты сажают мужчину на урну.

Вероятно, инцидент произошел в Москве, где на стадионе «Спартак» 3 июля в 1/8 финала чемпионата мира встречались сборные Англии и Колумбии. Англичане победили латиноамериканцев в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышли в 1/4 финала .

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