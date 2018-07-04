Осквернивший памятник Федору Черенкову фанат покаялся

Британский болельщик, нанесший надписи на памятник футболисту Федору Черенкову возле стадиона «Спартак», принес извинения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мужчина, приехавший в Россию из Англии, извинился перед правоохранительными органами за осквернение памятника», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

3 июля перед началом матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии на памятнике советскому футболисту Федору Черенкову написали слово England. Позднее надпись была стерта.

Памятник Черенкову установлен в 2015 году у трибуны D домашней арены московского «Спартака». Игрок является рекордсменом красно-белых по числу сыгранных матчей. Футболист скончался в октябре 2014 года.

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